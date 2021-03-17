***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Erdemir'in dağıtılacak karının içinde yer alan İsdemir geçmiş yıllar vergiye tabi kazançlarının tamamı, Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Geçici 61. Madde uyarınca %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulduğundan anılan bu kazançların Erdemir tarafından hissedarlara dağıtımında GVK Geçici 62.Madde uyarınca kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmamaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda 83.575.406 TL'si Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61. maddesi uyarınca tevkifata tutulmuş kazançlardan karşılanmak üzere toplam 6.475.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiştir.(a) 83.575.406 TL / 3.500.000.000 = 0,0238787 TL (stopajsız)(b) 6.391.424.594 TL / 3.500.000.000 = 1,8261213 TL (hisse başına kazanç üzerinden %15 stopajı=1,5522031 TL)(a+b) 0,0238787 + 1,5522031 = 1,5760818 TLNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 Peşin 1,8500000 185 14,806389 1,5760818 157,60818B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 Peşin 1,8500000 185 14,806389 1,5760818 157,60818Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 24.03.2021 24.03.2021 26.03.2021 25.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERGL00017 0 0B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 0 0Ek Açıklamalar11.02.2021 ve 17.02.2021 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 17.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Kar payı dağıtımına 24.03.2021 tarihinde başlanılacak olup kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Erdemir 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Erdemir 2020 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.092.328.797Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 5.456.829.277 3.613.954.6244. Vergiler ( - ) 2.147.735.825 665.703.1345. Net Dönem Kârı 3.309.093.452 2.948.251.4906. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.309.093.452 2.948.251.490Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 18.541.473 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.327.634.925 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.024.175.865 0* Nakit 3.024.175.865 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 284.917.587 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.795.906.549 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0,11 0 0 1,576 157,61B Grubu 5.516.286.310,79 0 166,7 1,576 157,61TOPLAM 5.516.286.310,9 0 166,7 1,576 157,61Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918909BIST