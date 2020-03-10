***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 17:25
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 11 Şubat 2020 tarih ve 9676 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Yunus ARINCI, Sn. Ali FİDAN ve Sn. Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826271
BIST
17:13103.651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 127,07
|Açılış
|: 106.021
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|Önceki Kapanış
|: 103.524
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17:136,1393
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|: 325,71
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|Önceki Kapanış
|: 331,81
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332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|21.399.799
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.851.766
|% 14,73
|
|DESPC
|5,50
|46.111.172
|% 12,24
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|892.917
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.235.465
|% -9,74
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|BURCE
|6,10
|2.199.689
|% -9,36
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|THYAO
|10,43
|943.913.370
|% 0,48
|
|ASELS
|27,22
|926.684.493
|% -1,95
|
|GARAN
|9,46
|586.959.549
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,37
|377.215.046
|% 3,49
|
|ODAS
|1,82
|241.039.146
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|204.014.413
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,37
|377.215.046
|% 3,49
|
|ODAS
|1,82
|241.039.146
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|161.418.593
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,35
|127.453.434
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9667
|8,0067
|% -0,85
|
|Frank
|6,5486
|6,5880
|% -0,95
|
|Riyal
|1,6293
|1,6375
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-28,32
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,67
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,13
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,29
|37,29
|2,93
|