***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 17:14
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla - OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı, - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Toker ÖZCAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza , olarak seçilmelerine ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketimizi her konuda en geniş anlamda sınırsız olarak herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte müştereken temsil etmek üzere imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861211
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0729
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05409,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 5,92
|Açılış
|: 409,73
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6919
|8,7355
|% 0,40
|
|Frank
|7,3434
|7,3877
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,77
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.679
|32,70
|
|Tam
|2.737
|2.749
|33,50
|
|Yarım
|1.328
|1.345
|16,40
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|4,90
|4,91
|0,24
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|
Seans Raporu
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17:59VKFYO
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17:56YAPRK
Yüzde -8.35 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 796 adet işlem
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