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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER



***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla - OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı, - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Toker ÖZCAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza , olarak seçilmelerine ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketimizi her konuda en geniş anlamda sınırsız olarak herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte müştereken temsil etmek üzere imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861211


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KENT 1.827,50 84.958.014 % 10,00  
ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
BFREN 733,80 56.982.275 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6919 8,7355 % 0,40  
Frank 7,3434 7,3877 % 0,91  
Riyal 1,8204 1,8295 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 19,77  
Altın Gr. 409 409 5,50  
Cumhuriyet 2.657 2.679 32,70  
Tam 2.737 2.749 33,50  
Yarım 1.328 1.345 16,40  
Çeyrek 666 673 8,20  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 1,08  
Gümüş Gr. 4,90 4,91 0,24  
B. Petrol 43,80 43,80 -0,52  
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