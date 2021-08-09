***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.08.2021 18:56
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
9783
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 09.08.2021 KARAR SAYISI: 9783 Şirketimizce hazırlanan ve sınırlı bağımsız denetime tabi olan 01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Mahmut Cengiz AYDIN Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Ali FİDAN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Serdar BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956327
BIST
12:231.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:238,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:2310,1448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0164
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:23480,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 480,24
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:23
|RODRG
|17,84
|1.766.410
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.822.347
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.779.430
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.778.221
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|51.449.508
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.769.097
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,43
|103.305.346
|% -9,64
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,21
|30.189.618
|% -8,48
|
|SISE
|8,39
|722.132.279
|% 2,57
|
|EREGL
|19,75
|626.289.750
|% -3,75
|
|GENIL
|15,18
|583.052.132
|% 6,15
|
|GARAN
|9,11
|378.767.101
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,83
|292.101.321
|% -1,76
|
|SISE
|8,39
|722.132.279
|% 2,57
|
|GARAN
|9,11
|378.767.101
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,85
|74.045.833
|% -0,54
|
|GENIL
|15,18
|583.052.132
|% 6,15
|
|KRDMD
|7,83
|292.101.321
|% -1,76
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6432
|8,6455
|% 0,08
|
|Euro
|10,1409
|10,1448
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9921
|% 0,11
|
|Frank
|9,3363
|9,3926
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% 0,03
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,12
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.181
|3.261
|-9,25
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-4,48
|
|Çeyrek
|771
|789
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|70,16
|70,16
|1,12
|
Seans Raporu
12:23
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12:30XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SISE, YKBNK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 266
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, SELGD, UFUK, RODRG, EDIP