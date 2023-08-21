***ERGLI* *YYAPI* *DIRIT* *BYDNR* *BRKO* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***ERGLI******YYAPI******DIRIT******BYDNR******BRKO******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [ERGLI, BYDNR, BRKO, DIRIT, YYAPI, MARKA]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır. - EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (04.09.2023 (dahil) tarihine kadar) - BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. (01.09.2023 (dahil) tarihine kadar) - BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (28.08.2023 (dahil) tarihine kadar) - DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (28.08.2023 (dahil) tarihine kadar) - YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (28.08.2023 (dahil) tarihine kadar) - MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (29.09.2023 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187706BIST