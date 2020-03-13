***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:08
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827966
BIST
12:4194.857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.217,68
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:416,2544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0629
|Açılış
|: 6,2720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:416,9886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0843
|Açılış
|: 7,0090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:41319,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,46
|Açılış
|: 319,89
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|KUYAS
|1,06
|4.496.565
|% 9,28
|
|CLEBI
|67,60
|2.715.889
|% 9,03
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,07
|3.273.153
|% -15,22
|
|ECZYT
|9,81
|21.753.024
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,82
|502.538.422
|% 1,89
|
|THYAO
|8,79
|440.405.690
|% 3,66
|
|GARAN
|9,11
|260.968.751
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,21
|179.012.240
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|144.214.074
|% 1,50
|
|IHLGM
|0,88
|80.663.612
|% -2,22
|
|ODAS
|1,30
|117.787.269
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,21
|179.012.240
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|144.214.074
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|76.199.400
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8865
|7,9261
|% -0,31
|
|Frank
|6,6165
|6,6564
|% -0,70
|
|Riyal
|1,6659
|1,6743
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,50
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,95
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,46
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,70
|34,70
|1,48
|