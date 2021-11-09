***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 10:03
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976138
BIST
10:361.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.614
En Düşük
1.605
10:369,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0491
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:3611,2867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0643
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:36569,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,05
|Açılış
|: 569,65
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TSPOR
|6,18
|22.640.807
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,28
|14.022.674
|% 8,08
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|VERTU
|27,42
|50.204.572
|% 6,78
|
|ERSU
|4,64
|22.453.661
|% -9,90
|
|DOKTA
|33,90
|2.581.173
|% -9,60
|
|INVEO
|29,22
|3.258.282
|% -7,53
|
|AKFGY
|5,51
|14.836.523
|% -6,93
|
|IDEAS
|36,20
|2.067.675
|% -4,94
|
|YKBNK
|3,11
|529.794.243
|% 2,30
|
|PETKM
|6,87
|516.826.842
|% 0,73
|
|THYAO
|18,32
|483.846.814
|% 1,50
|
|GARAN
|10,72
|385.420.220
|% -0,56
|
|BASGZ
|22,62
|198.552.166
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,11
|529.794.243
|% 2,30
|
|PETKM
|6,87
|516.826.842
|% 0,73
|
|ODAS
|1,51
|109.212.556
|% 2,03
|
|TSKB
|1,61
|81.100.802
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,12
|97.414.054
|% 0,95
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7184
|9,7267
|% 0,51
|
|Euro
|11,2774
|11,2867
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1468
|13,2128
|% 0,42
|
|Frank
|10,6096
|10,6736
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5843
|2,5973
|% 0,44
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,33
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,01
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,04
|
Seans Raporu
10:36
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10:52VERTU
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