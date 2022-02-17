***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 13:36
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002356
BIST
13:402.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,91
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:4013,6305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0336
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6306
En Düşük
13,5639
13:4015,5297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0486
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5297
En Düşük
15,4100
13:40826,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,92
|Açılış
|: 826,41
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:40
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.510.245
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.511.713
|% 9,93
|
|DESA
|12,99
|10.220.301
|% 9,71
|
|PKENT
|640,80
|1.393.099
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.818.774
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|21.178.416
|% -9,82
|
|THYAO
|29,76
|3.963.688.221
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,83
|1.179.575.709
|% -0,34
|
|TUPRS
|196,20
|894.304.157
|% 0,31
|
|EREGL
|28,54
|858.973.461
|% 1,28
|
|TAVHL
|40,48
|558.585.573
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,05
|552.619.320
|% 1,00
|
|THYAO
|29,76
|3.963.688.221
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,83
|1.179.575.709
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,34
|213.973.946
|% -0,85
|
|ODAS
|1,32
|83.524.270
|% 0,76
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6259
|13,6305
|% 0,25
|
|Euro
|15,5172
|15,5297
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4849
|18,5776
|% 0,31
|
|Frank
|14,7298
|14,8185
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6206
|3,6387
|% 0,23
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|14,22
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,95
|
|Cumhuriyet
|5.490
|5.573
|78,00
|
|Tam
|5.460
|5.597
|73,49
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,55
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|17,77
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-1,94
|