***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.279 238.579 -25.826.457 48.595 37.091.679 37.091.679Hatalara İlişkin Düzeltmeler29 972.419 972.419 972.419Diğer Düzeltmeler29 3.280.718 3.280.718Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 -48.595Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.726 -3.377.200 2.847.756 -468.718 -468.718Dönem Karı (Zararı)2.847.756 2.847.756 2.847.756Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.726 -3.377.200 -3.316.474 -3.316.474Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098Transferler2.847.756 -2.847.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.009 -1.032.397 -1.032.397 1.953.647 879.241 879.241Dönem Karı (Zararı)29 1.953.647 1.953.647 1.953.647Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.009 -1.032.397 -1.032.397 -1.074.406 -1.074.406Dönem Sonu Bakiyeler27 36.000.000 96.063 243.802 -87.465 21.987.682 21.987.682 3.519.297 -21.957.687 1.953.647 41.755.339 41.755.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI569.420 -1.646Dönem Karı (Zararı)1.953.647 2.847.756Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.953.647 2.847.756Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler374.225 1.020.423Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,2 313.729 240.100Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.887 13.119Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 -14.887 227.549Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -214.430Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-75.178 8.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -18.503 -78.626Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -56.675 87.056Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler150.561 -293.233Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-558.560 -179.214Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 510.546 222.063Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri445.543Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 -246.968 -336.082Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.052.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.653.184 -3.770.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 1.974.587 -2.054.641İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 973.523 -1.330.747İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.001.064 -723.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 329.964 1.055.817İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 1.745.833İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 329.964 -690.016Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -993.372 -8.047.506Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 996.949 -1.206.236Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 -2.038.201 6.561.384İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 258.803 -32.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -2.297.004 6.593.769Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 65.469 -37.960Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler40.236Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)29 40.236Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -945.426 -3.708.540İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 -141.301 -2.306.249İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -804.125 -1.402.291Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -55.353 -122.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,24,25 -1.028.037 3.789.781Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16,24 368.969 1.053.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24,25,26 -1.397.006 2.736.389Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları674.688 97.707Ödenen Faiz-222.063Alınan Faiz179.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -105.268 -56.504YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-517.787 -10.426Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.517 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19,2 5.517 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-523.304 -10.426Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19,2 -523.304 -10.426FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.633 -12.072NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.633 -12.072DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ251.623 263.695DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ303.256 251.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 303.256 251.623Ticari Alacaklar11 4.435.208 6.147.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11 4.417.369 5.390.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 17.839 757.048Diğer Alacaklar12 636.575 966.539İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 83.594 83.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 552.981 882.945Stoklar14 19.153.702 18.160.330Peşin Ödenmiş Giderler15 352.208 1.349.157Diğer Dönen Varlıklar16 108.246 426.290ARA TOPLAM24.989.195 27.301.879Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.989.195 27.301.879DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 17.361 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 17.361 17.361Maddi Duran Varlıklar19 31.298.881 30.705.734Kullanım Hakkı Varlıkları64.450 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 1.707 3.006Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 1.707 3.006Ertelenmiş Vergi Varlığı24 288.398 337.802Diğer Duran Varlıklar1.521TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.670.797 31.065.424TOPLAM VARLIKLAR56.659.992 58.367.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.047 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar37.047Ticari Borçlar11 7.944.835 9.537.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 1.300.430 1.041.627İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 6.644.405 8.495.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 111.130 178.780Diğer Borçlar12 1.682.026 2.226.150İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.280.724 1.422.025İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 401.302 804.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 58.273 113.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.273 113.626Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 3.114 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 209.132 246.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 37.572 29.745Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 171.560 216.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 74.759 49.908ARA TOPLAM10.120.316 12.352.067TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.120.316 12.352.067UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.625 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.625 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.625 0Diğer Borçlar12 283 401.585İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 283 401.585Uzun Vadeli Karşılıklar21 251.761 262.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 251.761 262.110Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.512.668 4.475.443Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.784.337 5.139.138TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.904.653 17.491.205ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 41.755.339 40.876.098Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.900.217 22.974.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.987.682 23.020.079Diğer Kazançlar (Kayıplar)-87.465 -45.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.519.297 3.519.297Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.957.687 -24.805.443Net Dönem Karı veya Zararı1.953.647 2.847.756TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.755.339 40.876.098TOPLAM KAYNAKLAR56.659.992 58.367.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 18.855.036 10.071.518Satışların Maliyeti30 -15.440.162 -8.061.457TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.414.874 2.010.061BRÜT KAR (ZARAR)3.414.874 2.010.061Pazarlama Giderleri31 -651.824 -366.358Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 -904.147 -1.357.207Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 1.706.706 5.636.941Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -1.056.489 -1.141.347ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.509.120 4.782.090FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.509.120 4.782.090Finansman Gelirleri35 558.560 309.912Finansman Giderleri35 -510.546 -1.083.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.557.134 4.008.104Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-603.487 -1.160.348Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -110.822 -108.341Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -492.665 -1.052.007SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.953.647 2.847.756DÖNEM KARI (ZARARI)1.953.647 2.847.756Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.953.647 2.847.756Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2 -1.074.406 -3.316.474Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -1.032.397 -3.377.200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1 -53.858 77.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.849 -17.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4 11.849 -17.128Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.074.406 -3.316.474TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)879.241 -468.718Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları879.241 -468.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913669BIST