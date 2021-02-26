***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 21:42
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.279 238.579 -25.826.457 48.595 37.091.679 37.091.679
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
29 972.419 972.419 972.419
Diğer Düzeltmeler
29 3.280.718 3.280.718
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 -48.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.726 -3.377.200 2.847.756 -468.718 -468.718
Dönem Karı (Zararı)
2.847.756 2.847.756 2.847.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.726 -3.377.200 -3.316.474 -3.316.474
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098
Transferler
2.847.756 -2.847.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.009 -1.032.397 -1.032.397 1.953.647 879.241 879.241
Dönem Karı (Zararı)
29 1.953.647 1.953.647 1.953.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.009 -1.032.397 -1.032.397 -1.074.406 -1.074.406
Dönem Sonu Bakiyeler
27 36.000.000 96.063 243.802 -87.465 21.987.682 21.987.682 3.519.297 -21.957.687 1.953.647 41.755.339 41.755.339
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
569.420 -1.646
Dönem Karı (Zararı)
1.953.647 2.847.756
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.953.647 2.847.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
374.225 1.020.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,2 313.729 240.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.887 13.119
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 -14.887 227.549
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -214.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-75.178 8.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -18.503 -78.626
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -56.675 87.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
150.561 -293.233
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-558.560 -179.214
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 510.546 222.063
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
445.543
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 -246.968 -336.082
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.052.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.653.184 -3.770.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 1.974.587 -2.054.641
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 973.523 -1.330.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.001.064 -723.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 329.964 1.055.817
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 1.745.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 329.964 -690.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -993.372 -8.047.506
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 996.949 -1.206.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -2.038.201 6.561.384
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 258.803 -32.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.297.004 6.593.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 65.469 -37.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
40.236
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
29 40.236
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -945.426 -3.708.540
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 -141.301 -2.306.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -804.125 -1.402.291
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -55.353 -122.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,24,25 -1.028.037 3.789.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16,24 368.969 1.053.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24,25,26 -1.397.006 2.736.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
674.688 97.707
Ödenen Faiz
-222.063
Alınan Faiz
179.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -105.268 -56.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-517.787 -10.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.517 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,2 5.517 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-523.304 -10.426
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,2 -523.304 -10.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.633 -12.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.633 -12.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
251.623 263.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.256 251.623
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 303.256 251.623
Ticari Alacaklar
11 4.435.208 6.147.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 4.417.369 5.390.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 17.839 757.048
Diğer Alacaklar
12 636.575 966.539
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 83.594 83.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 552.981 882.945
Stoklar
14 19.153.702 18.160.330
Peşin Ödenmiş Giderler
15 352.208 1.349.157
Diğer Dönen Varlıklar
16 108.246 426.290
ARA TOPLAM
24.989.195 27.301.879
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.989.195 27.301.879
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
12 17.361 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 17.361 17.361
Maddi Duran Varlıklar
19 31.298.881 30.705.734
Kullanım Hakkı Varlıkları
64.450 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 1.707 3.006
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 1.707 3.006
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 288.398 337.802
Diğer Duran Varlıklar
1.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.670.797 31.065.424
TOPLAM VARLIKLAR
56.659.992 58.367.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.047 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.047
Ticari Borçlar
11 7.944.835 9.537.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 1.300.430 1.041.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 6.644.405 8.495.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 111.130 178.780
Diğer Borçlar
12 1.682.026 2.226.150
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.280.724 1.422.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 401.302 804.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 58.273 113.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.273 113.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 3.114 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 209.132 246.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 37.572 29.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 171.560 216.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 74.759 49.908
ARA TOPLAM
10.120.316 12.352.067
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.120.316 12.352.067
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.625 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.625 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.625 0
Diğer Borçlar
12 283 401.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 283 401.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 251.761 262.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 251.761 262.110
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.512.668 4.475.443
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.784.337 5.139.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.904.653 17.491.205
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 41.755.339 40.876.098
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.900.217 22.974.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.987.682 23.020.079
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-87.465 -45.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.519.297 3.519.297
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.957.687 -24.805.443
Net Dönem Karı veya Zararı
1.953.647 2.847.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.755.339 40.876.098
TOPLAM KAYNAKLAR
56.659.992 58.367.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 18.855.036 10.071.518
Satışların Maliyeti
30 -15.440.162 -8.061.457
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.414.874 2.010.061
BRÜT KAR (ZARAR)
3.414.874 2.010.061
Pazarlama Giderleri
31 -651.824 -366.358
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -904.147 -1.357.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 1.706.706 5.636.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -1.056.489 -1.141.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.509.120 4.782.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.509.120 4.782.090
Finansman Gelirleri
35 558.560 309.912
Finansman Giderleri
35 -510.546 -1.083.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.557.134 4.008.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-603.487 -1.160.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -110.822 -108.341
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -492.665 -1.052.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.953.647 2.847.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.953.647 2.847.756
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.953.647 2.847.756
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2 -1.074.406 -3.316.474
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -1.032.397 -3.377.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1 -53.858 77.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.849 -17.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 11.849 -17.128
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.074.406 -3.316.474
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
879.241 -468.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
879.241 -468.718
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913669
BIST