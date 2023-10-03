***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 16:50
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.09.2023 tarihli ve 2023/56 sayılı bültende yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan ‘‘Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri''nden 4.3.6. numaralı ilke kararına istinaden Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin kriterlere aykırı davranılması gerekçesiyle verilen (Azmiye Berna ŞEKER 69.783 TL , Mahmut Ercüment Cengiz 69.783 TL ile Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ69 783 TL ) toplamda 209.349 TL tutarındaki para cezaları şirketimiz tarafından ödenecek olup ödeme sonrası itiraz için yasal yollara başvurulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198989
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|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
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|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
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|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
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|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
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|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
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|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
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|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
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|ISBTR
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|5.047.072
|% -10,00
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|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
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|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
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|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
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|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
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|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
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|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
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|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
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|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
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|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,4977
|27,5066
|% 0,21
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|Euro
|28,7992
|28,8637
|% 0,26
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|Sterlin
|33,1368
|33,3030
|% 0,19
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|Frank
|29,7529
|29,9321
|% -0,05
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|7,3123
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|% 0,23
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|Alış
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|Altın Ons
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|-2,56
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|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,70
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|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
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|Tam
|10.836
|10.966
|26,00
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|Yarım
|5.435
|5.500
|8,00
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|Çeyrek
|2.709
|2.750
|4,00
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|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|0,15
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|Gümüş Gr.
|18,70
|18,73
|0,15
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|B. Petrol
|91,12
|91,12
|0,41
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