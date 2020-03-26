***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2020 09:13
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832243
BIST
10:3789.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 56,60
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.347
En Düşük
88.481
10:376,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0704
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
10:377,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1003
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0972
En Düşük
6,9707
10:37335,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,58
|Açılış
|: 335,34
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,05
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,73
|3.902.901
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|74.602.257
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|20
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|RTALB
|6,39
|988.380
|% 9,98
|
|QNBFL
|128,90
|512.119
|% -9,99
|
|BALAT
|1,67
|63.649
|% -9,24
|
|RALYH
|7,40
|740
|% -7,50
|
|NIBAS
|5,70
|11
|% -7,32
|
|ISYAT
|2,12
|2.488.397
|% -5,36
|
|THYAO
|8,73
|119.821.203
|% -0,46
|
|GARAN
|7,55
|101.296.479
|% 0,67
|
|ECILC
|4,68
|89.728.015
|% 6,12
|
|PGSUS
|31,38
|81.948.942
|% 9,87
|
|ASELS
|23,30
|79.267.499
|% -0,60
|
|GSRAY
|1,66
|45.282.085
|% 3,75
|
|TSPOR
|2,29
|61.594.775
|% 6,51
|
|IHLGM
|0,77
|20.572.386
|% 0,00
|
|ECILC
|4,68
|89.728.015
|% 6,12
|
|YKBNK
|1,87
|32.079.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6960
|7,7346
|% 1,19
|
|Frank
|6,6342
|6,6742
|% 1,43
|
|Riyal
|1,7237
|1,7324
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.609
|-12,01
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|-0,55
|