***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2020 09:14
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888314
BIST
12:011.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 15,27
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:017,6564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:019,0504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0474
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:01462,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,05
|Açılış
|: 462,85
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:01
|TKURU
|430,50
|5.751.911
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.135.820
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.185.228
|% 9,97
|
|SRVGY
|47,00
|5.071.113
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.775.377
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,28
|1.840.663.121
|% 3,13
|
|GARAN
|8,75
|1.554.051.524
|% 1,39
|
|ODAS
|3,64
|497.322.863
|% -0,82
|
|PETKM
|4,74
|480.467.276
|% 1,94
|
|AKBNK
|6,25
|457.596.519
|% 0,16
|
|KRDMD
|4,28
|1.840.663.121
|% 3,13
|
|GARAN
|8,75
|1.554.051.524
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,80
|444.354.779
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,89
|290.944.099
|% 0,53
|
|ODAS
|3,64
|497.322.863
|% -0,82
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6506
|7,6564
|% -0,42
|
|Euro
|9,0355
|9,0504
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0427
|10,0930
|% -0,18
|
|Frank
|8,3377
|8,3879
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0364
|2,0466
|% -0,41
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,67
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,37
|