***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.07.2021 09:07
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş., ESCAR.E işlem koduyla 13/07/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 15 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950512
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
0
En Düşük
0
18:008,6269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6084
18:0010,2446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2199
18:00502,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,95
|Açılış
|: 502,41
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6197
|8,6255
|% -0,11
|
|Euro
|10,2357
|10,2434
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9453
|12,0052
|% -0,07
|
|Frank
|9,3948
|9,4514
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2936
|2,3052
|% -0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,21
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,31
|