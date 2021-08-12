***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 17:21
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957618
BIST
17:331.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 32,00
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:338,5775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0474
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:3310,0806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0577
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:33480,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,76
|Açılış
|: 480,50
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:33
|VKFYO
|6,82
|27.872.173
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|97.726.487
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.816.063
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.411.419
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.015.253
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|154.937.992
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.796.320
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.561.427
|% -9,88
|
|EDIP
|3,80
|82.912.817
|% -7,54
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,32
|1.760.838.540
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,12
|1.192.357.252
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,50
|940.426.431
|% 2,07
|
|EREGL
|19,69
|755.713.201
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,50
|750.056.003
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|750.056.003
|% 3,31
|
|GARAN
|9,32
|1.760.838.540
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,12
|1.192.357.252
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,22
|175.762.754
|% -2,63
|
|PETKM
|5,96
|475.723.180
|% 3,29
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5746
|8,5775
|% -0,55
|
|Euro
|10,0727
|10,0806
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,8089
|11,8681
|% -0,95
|
|Frank
|9,2412
|9,2968
|% -0,83
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% -0,67
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,40
|71,40
|-0,04
|
Seans Raporu
17:33
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17:43FONET
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17:41XU030
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17:41XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 14, 315.00 milyon TL de
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17:41LOGO
Yüzde 6.48 oranında artışla 38.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 394, 840 adet işlem