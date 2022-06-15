***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 10:00
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037334
BIST
11:062.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,18
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:0617,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0132
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:0618,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1276
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1367
En Düşük
17,9589
11:061.010,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.010,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler11:06
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|RAYSG
|12,80
|3.961.620
|% 8,75
|
|PAPIL
|14,87
|85.176.430
|% 7,75
|
|RTALB
|15,90
|64.513.260
|% 7,51
|
|MEGAP
|6,96
|32.496.199
|% 7,24
|
|TSGYO
|4,45
|2.919.204
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.943.880
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|46,98
|799.648.409
|% 0,26
|
|SASA
|44,82
|488.870.593
|% 0,58
|
|EREGL
|30,56
|440.098.894
|% 0,46
|
|SISE
|21,98
|371.546.780
|% 0,18
|
|ASELS
|23,34
|307.257.146
|% 0,26
|
|TSKB
|2,20
|147.810.933
|% 0,00
|
|MARTI
|1,41
|83.256.569
|% 0,71
|
|ISCTR
|4,67
|200.232.828
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|196.292.481
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,43
|57.940.198
|% 3,62
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2679
|17,2778
|% 0,08
|
|Euro
|18,1113
|18,1367
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,7268
|20,8307
|% 0,33
|
|Frank
|17,2206
|17,3243
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5888
|4,6118
|% -0,01
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,17
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.720
|6.824
|36,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,07
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