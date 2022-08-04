***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2022 16:40
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051910
BIST
16:432.726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 41,76
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:4317,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:4318,3252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0831
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:431.025,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.025,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:41
|DARDL
|4,29
|269.929.860
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.889.466
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|532.582.875
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.966.654
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|264.445.435
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|134.203.065
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|78.639.135
|% -9,95
|
|SRVGY
|96,80
|86.976.023
|% -9,87
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,60
|4.119.629.623
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,38
|2.393.997.850
|% 8,05
|
|SISE
|23,70
|1.788.506.292
|% 1,80
|
|KARSN
|7,50
|1.388.862.632
|% 6,08
|
|SASA
|50,80
|1.168.753.169
|% 1,93
|
|TSKB
|2,93
|835.155.385
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,23
|802.745.062
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,03
|1.101.301.056
|% 2,24
|
|ZOREN
|2,39
|374.922.648
|% 4,37
|
|SEGYO
|1,14
|115.541.367
|% -1,72
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,14
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|59,00
|
|Tam
|6.871
|6.919
|16,00
|
|Yarım
|3.348
|3.383
|8,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.691
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|-1,48
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56OYLUM
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 251, 268 adet işlem
-
16:55OZGYO
Yüzde 8.61 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 455, 908 adet işlem
-
16:53HUNER
Yüzde 4.87 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 790, 793 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 7 artarak (% 1.55 ) 2, 922
-
16:52
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KZBGY, COSMO