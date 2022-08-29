***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:19
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058794
BIST
10:193.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,17
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.124
10:1918,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
10:1918,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
10:191.006,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -9,16
|Açılış
|: 1.006,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler10:19
|HKTM
|23,56
|55.227.514
|% 9,99
|
|DOGUB
|8,65
|3.850.682
|% 9,91
|
|NTGAZ
|20,58
|23.480.070
|% 9,53
|
|BRMEN
|2,65
|837.589
|% 9,50
|
|SERVE
|36,44
|25.024.968
|% 9,43
|
|PAMEL
|130,50
|2.791.277
|% -10,00
|
|SILVR
|25,54
|925.851
|% -9,94
|
|AVOD
|2,37
|14.953.056
|% -8,14
|
|MARTI
|2,96
|14.611.142
|% -6,92
|
|MTRKS
|67,60
|89.148.324
|% -6,57
|
|PETKM
|13,80
|800.994.565
|% 5,34
|
|THYAO
|69,80
|615.113.775
|% 0,14
|
|YKBNK
|6,99
|463.058.162
|% -0,14
|
|VAKBN
|6,19
|366.627.775
|% 2,31
|
|GARAN
|24,84
|359.149.822
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,94
|268.574.112
|% -0,51
|
|YKBNK
|6,99
|463.058.162
|% -0,14
|
|VAKBN
|6,19
|366.627.775
|% 2,31
|
|PETKM
|13,80
|800.994.565
|% 5,34
|
|HALKB
|7,11
|280.922.949
|% -0,28
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1844
|18,1930
|% 0,16
|
|Euro
|18,0834
|18,0914
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,1748
|21,2810
|% -0,41
|
|Frank
|18,6980
|18,8107
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8281
|4,8523
|% 0,16
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-15,19
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,94
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.765
|6.823
|-108,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,73
|