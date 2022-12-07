***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:21
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085411
BIST
17:244.779
En Yüksek
|Değişim
|: -4,42%
|| -221,21
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.779
17:2418,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 79,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 79,3500
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:2419,6304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1181
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8300
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:2413,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,19
|Açılış
|: 13,50
|
|Önceki Kapanış
|: 13,31
|
13,51
En Düşük
13,24
BIST En Aktif Hisseler17:22
|YESIL
|4,40
|61.959.148
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|221.595.784
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|558.925.939
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|39.251.169
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.968.523
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,09
|879.903.251
|% -9,88
|
|ENKAI
|23,92
|2.545.313.002
|% -9,74
|
|PRDGS
|12,14
|48.057.655
|% -9,47
|
|KRDMD
|17,19
|13.238.978.242
|% -2,88
|
|THYAO
|134,80
|8.359.392.834
|% -0,59
|
|ASELS
|49,54
|5.860.986.107
|% 1,02
|
|PETKM
|17,63
|5.014.573.197
|% -2,06
|
|EREGL
|41,00
|4.086.190.091
|% -3,71
|
|KRDMD
|17,19
|13.238.978.242
|% -2,88
|
|EKGYO
|7,02
|2.565.962.626
|% -3,04
|
|ADESE
|1,94
|526.369.638
|% 6,01
|
|PETKM
|17,63
|5.014.573.197
|% -2,06
|
|TSKB
|3,84
|937.185.319
|% -3,52
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6332
|18,6451
|% 0,06
|
|Euro
|19,6145
|19,6265
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,6710
|22,7847
|% 0,56
|
|Frank
|19,7983
|19,9176
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|11,60
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,06
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.178
|7.228
|28,00
|
|Yarım
|3.476
|3.534
|14,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|0,40
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -188, 61 kaybederek (% -3.51 ) 5, 178
-
17:37XU100
Endeks 4, 819 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 61 altında . İşlem hacmi 94, 114.00 milyon TL de
-
17:37EUREN
Yüzde -79.99 oranında düşüşle 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 727, 767 adet işlem
-
17:36SMRTG
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 95.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 471, 983 adet işlem
-
17:34ULKER
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 345, 123 adet işlem