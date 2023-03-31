***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 12:12
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130125
BIST
13:004.834
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -62,56
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0019,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0020,9153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0231
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:001.220,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.220,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler12:58
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.346.190
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.195.969
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.084.268
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.194.435
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,20
|783.710.512
|% -9,78
|
|IHAAS
|149,90
|18.720.043
|% -8,88
|
|GOKNR
|20,12
|873.412.405
|% -8,71
|
|EMKEL
|9,20
|32.258.909
|% -8,18
|
|TUPRS
|541,20
|1.272.182.997
|% 0,41
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|KOZAL
|21,20
|998.901.735
|% 1,24
|
|EREGL
|35,82
|986.592.866
|% -0,28
|
|ASELS
|53,25
|978.009.290
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|323.793.017
|% 3,85
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|ISCTR
|13,16
|754.568.576
|% -2,66
|
|YKBNK
|9,66
|513.395.591
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,25
|325.387.020
|% -2,34
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1818
|19,1936
|% 0,14
|
|Euro
|20,8971
|20,9212
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6633
|23,7820
|% -0,06
|
|Frank
|20,8280
|20,9535
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0953
|5,1209
|% 0,07
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,33
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.235
|8.316
|-2,00
|
|Yarım
|4.037
|4.069
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,74
|14,75
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,24
|