***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 9 Mayıs 2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanan 1 Ocak - 31 Mart 2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148998BIST