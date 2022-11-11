***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.11.2022 13:32
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079436
BIST
13:224.521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 53,61
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:2218,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0745
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:2219,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2222
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:221.053,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.053,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:22
|AKENR
|4,40
|86.427.273
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.722.103
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.327.709
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.429.304
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.874.808
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.688.147
|% -10,00
|
|TRILC
|12,25
|123.461.193
|% -4,07
|
|KZBGY
|17,62
|74.987.897
|% -4,03
|
|IDGYO
|3,59
|9.305.621
|% -4,01
|
|IMASM
|123,90
|7.213.736
|% -3,95
|
|THYAO
|113,60
|4.698.687.865
|% 0,18
|
|EREGL
|37,72
|3.762.542.807
|% 0,48
|
|ASELS
|40,34
|3.487.150.997
|% 6,05
|
|PETKM
|14,63
|2.017.018.137
|% 1,04
|
|KRDMD
|13,22
|1.779.912.435
|% 2,40
|
|EKGYO
|5,40
|1.236.016.150
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,93
|1.728.682.847
|% 1,64
|
|TSKB
|3,16
|521.960.545
|% 0,96
|
|ODAS
|10,65
|1.721.011.850
|% 6,71
|
|SKBNK
|2,24
|354.108.308
|% 0,45
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5539
|18,5644
|% 0,40
|
|Euro
|19,0550
|19,0740
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,7674
|21,8765
|% 0,81
|
|Frank
|19,2882
|19,4044
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% 0,40
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|8,38
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,86
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.986
|7.058
|40,00
|
|Yarım
|3.393
|3.451
|20,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.725
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,98
|13,00
|0,11
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|2,88
|