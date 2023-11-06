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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi

06.11.2023 13:30
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.11.2023 tarihinde onaylanmış olup onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214352


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