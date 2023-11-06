***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.11.2023 13:30
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.11.2023 tarihinde onaylanmış olup onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214352
BIST
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13:307.863
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 156,59
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3028,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0804
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3030,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1211
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:301.816,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.816,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:30
|LINK
|124,30
|18.114.491
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|64.996.283
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|41.487.967
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.562.312
|% -7,51
|
|FENER
|125,20
|941.585.456
|% -7,26
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|IHYAY
|2,53
|10.604.156
|% -4,17
|
|THYAO
|227,30
|3.937.188.970
|% 0,71
|
|TUPRS
|153,40
|2.734.218.440
|% 2,54
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|ASTOR
|124,30
|1.421.855.682
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,42
|625.283.749
|% 2,26
|
|EKGYO
|6,74
|592.308.568
|% 2,43
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|YKBNK
|17,66
|1.098.671.525
|% 2,44
|
|ODAS
|11,73
|718.616.166
|% 2,27
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4085
|28,4605
|% 0,28
|
|Euro
|30,5908
|30,6027
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,2053
|35,3819
|% 0,49
|
|Frank
|31,5955
|31,7859
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5578
|7,5957
|% 0,21
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|934,13
|935,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,15
|1.133,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,17
|1.987,50
|% 0,66
|