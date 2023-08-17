***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 50 oranında pay sahibi olduğu MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin başta elektrikli araç alımı olmak üzere ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılması planlanan nakdi sermaye artırımına istinaden 23.06.2023 tarih 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 5.000.000 TL tutarında sermaye avansı ödenmişti. Yine başta elektrikli araç alımı olmak üzere ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılması planlanan nakdi sermaye artırımına istinaden 17.08.2023 tarih 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 17.08.2023 tarihinde 10.000.000 TL ‘nin Şirketin banka hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186711BIST