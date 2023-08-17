***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 19:37
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 50 oranında pay sahibi olduğu MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin başta elektrikli araç alımı olmak üzere ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılması planlanan nakdi sermaye artırımına istinaden 23.06.2023 tarih 2023/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 5.000.000 TL tutarında sermaye avansı ödenmişti. Yine başta elektrikli araç alımı olmak üzere ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılması planlanan nakdi sermaye artırımına istinaden 17.08.2023 tarih 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 17.08.2023 tarihinde 10.000.000 TL ‘nin Şirketin banka hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186711
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
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|Önceki Kapanış
|: 7.662
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7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0563
|Açılış
|: 27,1500
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|Önceki Kapanış
|: 27,1300
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27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0360
|Açılış
|: 29,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.643,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,72
|Açılış
|: 1.643,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0919
|27,0993
|% 0,21
|
|Euro
|29,4572
|29,4729
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,4017
|34,5742
|% 0,12
|
|Frank
|30,6822
|30,8670
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2040
|7,2401
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.016
|11.106
|-18,00
|
|Yarım
|5.525
|5.579
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.789
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,18
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
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17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
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17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
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17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem