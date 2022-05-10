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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 18:35
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN Karar Tarihi      : 10.05.2022 Karar No          : 2022/26  a-) 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ilişkin olarak, Şirketimiz Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin 10.05.2022 tarih ve 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan konsolide finansal durum tablosu, konsolide gelir tablosu, konsolide özsermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide finansal tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,   b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,     c-)  Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu konsolide finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028602


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