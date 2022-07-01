***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAli Raif İlaç Sanayi A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetlerini genişletmek amacıyla devam ettiği çalışmaları kapsamında Türk ilaç sektörüne yeni ürünler kazandırarak hızlı büyümesini ve pazar payı artışını sürdüren lider firmalardan olan Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. ile hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 191 adet ve KDV hariç 83.683.898 TL tutarında araç alımı yapılmış olup, sözkonusu araç alımı kamuya açıklanan 31 Mart 2022 tarihli son mali tablomuzdaki kiralamaya konu varlıklar toplamının %10,8'i seviyesinde bulunmaktadır. Temmuz ayı içerisinde hizmet vermeye başladığımız bu sözleşmelerin ciromuza etkisi 2022 yılı için KDV hariç 8.547.250 TL olup üç yıllık yaklaşık olarak KDV hariç 63.000.000 TL tutarındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040568BIST