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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.07.2022 09:38
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetlerini genişletmek amacıyla devam ettiği çalışmaları kapsamında Türk ilaç sektörüne yeni ürünler kazandırarak hızlı büyümesini ve pazar payı artışını sürdüren lider firmalardan olan Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. ile hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 191 adet ve KDV hariç 83.683.898 TL tutarında araç alımı yapılmış olup, sözkonusu araç alımı kamuya açıklanan 31 Mart 2022 tarihli son mali tablomuzdaki kiralamaya konu varlıklar toplamının %10,8'i seviyesinde bulunmaktadır. Temmuz ayı içerisinde hizmet vermeye başladığımız bu sözleşmelerin ciromuza etkisi 2022 yılı için KDV hariç 8.547.250 TL olup üç yıllık yaklaşık olarak KDV hariç 63.000.000 TL tutarındadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040568


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 184,00 602.308.057 % 8,24  
MAKIM 16,29 182.872.084 % 6,82  
ISSEN 27,28 15.684.928 % 6,56  
IPEKE 17,86 52.576.471 % 6,25  
BMSCH 11,56 48.787.516 % 6,15  
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Dolar 16,7216 16,7290 % 0,18  
Euro 17,4849 17,4934 % -0,19  
Sterlin 20,1773 20,2785 % -0,45  
Frank 17,3606 17,4652 % -0,28  
Riyal 4,4441 4,4664 % 0,20  
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Altın Ons 1.794 1.794 -13,23  
Altın Gr. 965 965 -5,15  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.429 6.523 -67,00  
Yarım 3.147 3.190 -32,00  
Çeyrek 1.576 1.594 -17,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,81 -0,48  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 -0,26  
B. Petrol 109 109 -0,20  
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