***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.07.2022 09:38
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetlerini genişletmek amacıyla devam ettiği çalışmaları kapsamında Türk ilaç sektörüne yeni ürünler kazandırarak hızlı büyümesini ve pazar payı artışını sürdüren lider firmalardan olan Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. ile hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 191 adet ve KDV hariç 83.683.898 TL tutarında araç alımı yapılmış olup, sözkonusu araç alımı kamuya açıklanan 31 Mart 2022 tarihli son mali tablomuzdaki kiralamaya konu varlıklar toplamının %10,8'i seviyesinde bulunmaktadır. Temmuz ayı içerisinde hizmet vermeye başladığımız bu sözleşmelerin ciromuza etkisi 2022 yılı için KDV hariç 8.547.250 TL olup üç yıllık yaklaşık olarak KDV hariç 63.000.000 TL tutarındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040568
BIST
11:082.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,55
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.431
En Düşük
2.400
11:0816,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0306
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:0817,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0340
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:08964,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,25
|Açılış
|: 964,68
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KOZAL
|184,00
|602.308.057
|% 8,24
|
|MAKIM
|16,29
|182.872.084
|% 6,82
|
|ISSEN
|27,28
|15.684.928
|% 6,56
|
|IPEKE
|17,86
|52.576.471
|% 6,25
|
|BMSCH
|11,56
|48.787.516
|% 6,15
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|LIDFA
|10,78
|20.969.620
|% -4,94
|
|RTALB
|7,10
|62.310.349
|% -4,83
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|GLRYH
|3,26
|13.640.243
|% -4,40
|
|THYAO
|48,06
|1.370.471.679
|% 2,69
|
|KOZAL
|184,00
|602.308.057
|% 8,24
|
|SISE
|21,40
|424.424.705
|% -0,47
|
|TUPRS
|268,90
|337.370.778
|% 1,66
|
|KOZAA
|27,40
|297.467.289
|% 6,12
|
|EKGYO
|2,64
|154.805.592
|% 0,00
|
|THYAO
|48,06
|1.370.471.679
|% 2,69
|
|ODAS
|2,92
|66.044.873
|% 1,04
|
|TSKB
|2,05
|44.158.929
|% 1,99
|
|KRDMD
|11,25
|232.479.196
|% -0,27
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7216
|16,7290
|% 0,18
|
|Euro
|17,4849
|17,4934
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1773
|20,2785
|% -0,45
|
|Frank
|17,3606
|17,4652
|% -0,28
|
|Riyal
|4,4441
|4,4664
|% 0,20
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,23
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.429
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.147
|3.190
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,20
|