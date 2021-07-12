***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Kağıthane'de bulunan 6 adet ofise ilişkin değerleme raporuRapor Tarihi31.12.2020Açıklamalarİstanbul Kağıthane'de bulunan 6 adet ofise ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950322BIST