***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.02.2022 13:49
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarihli kararı uyarınca • Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2 no'lu maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, • Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekte yer alan tadil metni uyarınca şirketimizin yeni unvanı "Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı gereği Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. 22.02.2022 tarihinde KAP'ta yayınladığımız açıklamanın aynısı olup, doğru şablon kullanılarak yeniden gönderilmektedir
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004416
BIST
15:171.948
En Yüksek
|Değişim
|: 5,22%
|| 96,63
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.948
En Düşük
1.866
15:1713,8697
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1533
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,8339
15:1715,5894
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,2561
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,5294
15:17852,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,24
|Açılış
|: 852,06
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,29
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TIRE
|9,46
|27.344.786
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|15.851.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,63
|660.755.818
|% -3,40
|
|KLGYO
|0,89
|129.221.533
|% -3,26
|
|ULUUN
|6,29
|38.696.497
|% -2,63
|
|ARMDA
|62,00
|2.842.240
|% -2,29
|
|THYAO
|27,14
|5.042.110.746
|% 7,36
|
|EREGL
|30,50
|1.876.500.178
|% 4,88
|
|GARAN
|11,38
|1.057.508.850
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,22
|1.030.823.460
|% 6,35
|
|SASA
|45,42
|761.612.941
|% 7,89
|
|EKGYO
|2,05
|441.775.292
|% 3,02
|
|THYAO
|27,14
|5.042.110.746
|% 7,36
|
|KLGYO
|0,89
|129.221.533
|% -3,26
|
|HUNER
|2,76
|362.764.788
|% 3,76
|
|ODAS
|1,30
|132.428.444
|% 3,17
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8512
|13,8697
|% -1,09
|
|Euro
|15,5413
|15,5894
|% -1,62
|
|Sterlin
|18,5826
|18,6758
|% -0,69
|
|Frank
|14,9791
|15,0693
|% -0,73
|
|Riyal
|3,7015
|3,7200
|% -0,63
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|3,68
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.740
|2.820
|-182,17
|
|Çeyrek
|1.374
|1.410
|-91,08
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,04
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 01 artarak (% 5.17 ) 2, 177
-
15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TIRE, PENTA
-
15:32XU100
Endeks 1, 946 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 11 üstünde . İşlem hacmi 23, 765.00 milyon TL de
-
15:31OSTIM
Yüzde 8.22 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 235, 072 adet işlem
-
15:30TIRE
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 991, 353 adet işlem