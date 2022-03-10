***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.03.2022 19:10
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2 no'lu maddesinde şirketimizin yeni unvanı "Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmek üzere hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu'dan alınan uygun görüş ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız izin başvurusu sonucu Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02.-00072626635 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009238
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
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|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
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|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
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|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
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|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
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|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
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|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
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|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
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|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
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|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
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|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
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|KRDMD
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|5.512.358.839
|% 7,26
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|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
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|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
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|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
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|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
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|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
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|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
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|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8371
|14,8633
|% 1,47
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|Euro
|16,3527
|16,4067
|% 0,94
|
|Sterlin
|19,4002
|19,4975
|% 0,83
|
|Frank
|15,8942
|15,9900
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9436
|3,9633
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.998
|1.999
|6,84
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|Altın Gr.
|951
|952
|12,95
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
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|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,20
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|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,23
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|B. Petrol
|112
|112
|1,09
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