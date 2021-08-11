***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
11.08.2021 15:11
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [] Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/08/2021 11/08/2021 10385
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957271
BIST
17:241.417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,74
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:248,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:2410,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1036
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1973
En Düşük
10,0616
17:24485,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,62
|Açılış
|: 485,18
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MARKA
|5,06
|3.119.556
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.005.769
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.448
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.134.510
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|98.624.741
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.622.934
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.382
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,03
|1.880.382.998
|% 0,25
|
|GARAN
|9,07
|1.297.760.700
|% -0,44
|
|SISE
|8,36
|1.071.736.751
|% -0,36
|
|EREGL
|19,20
|1.057.151.209
|% -2,59
|
|GENIL
|16,41
|941.677.222
|% 4,32
|
|KRDMD
|8,03
|1.880.382.998
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,43
|419.204.997
|% -2,41
|
|GARAN
|9,07
|1.297.760.700
|% -0,44
|
|SISE
|8,36
|1.071.736.751
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,84
|230.434.450
|% -0,54
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6609
|8,6658
|% 0,78
|
|Euro
|10,1697
|10,1973
|% 1,03
|
|Sterlin
|11,9606
|12,0206
|% 0,93
|
|Frank
|9,3586
|9,4149
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3021
|2,3136
|% 0,81
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|14,68
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|70,04
|70,04
|-0,59
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:37IDGYO
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 860 adet işlem
-
17:36KTSKR
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 38.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 447, 988 adet işlem
-
17:33PENGD
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 027, 816 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 31 kaybederek (% -1.28 ) 1, 254
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, KLKIM, MARKA, VKING, DERIM, DENGE, DAGI, SELGD