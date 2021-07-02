***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 16:54
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin hukukçu raporunun 2. bölümü ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/ sitesinden de erişilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945850
BIST
17:521.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
17:528,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
17:5210,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
17:52498,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,01
|Açılış
|: 498,15
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler17:52
|PEKGY
|1,21
|162.370.866
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.005.069
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.145.748
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.296.291
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.874.559
|% 9,95
|
|METUR
|5,40
|59.244.012
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.823.737
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.618.656
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|THYAO
|13,74
|1.284.350.792
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,36
|865.163.541
|% 8,45
|
|KCHOL
|19,51
|840.361.960
|% 5,29
|
|SASA
|28,94
|668.884.978
|% 4,55
|
|KOZAL
|113,50
|649.037.190
|% -4,22
|
|PEKGY
|1,21
|162.370.866
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,88
|204.924.437
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,19
|220.518.322
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.284.350.792
|% -0,07
|
|GARAN
|8,39
|486.515.861
|% -0,71
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6850
|8,6872
|% 0,42
|
|Euro
|10,2869
|10,2931
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9410
|12,0009
|% 0,62
|
|Frank
|9,3663
|9,4227
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3112
|2,3228
|% 0,52
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,90
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,12
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|-0,22
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de