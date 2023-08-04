***ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ESCAR]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıBildirim İçeriğiAçıklamalarEscar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 04.07.2023-01.08.2023 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı Ad-Soyad MKK Sicil Noİsmail KAYA 12374283Fatma KAYA 47755840Hasan KAYA 12369167Remzi KAYA 40690993Neslihan KAYA 43288787Behiye KAYA 13958291Ömer Faruk ERYOLDAŞ 38079623Özgen POLAT 31878076Harun Reşit OKYAY 35727238Tuana HAYFAVİ 40848507Orhan SÖNMEZSOY 44150716Turgut IŞIK 30676593Hüseyin TANRIVERDİ 45306068Ata YILMAZ 32930529Karar 2023/46 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181119BIST