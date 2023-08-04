***ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
04.08.2023 22:22
***ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 04.07.2023-01.08.2023 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı Ad-Soyad MKK Sicil No
İsmail KAYA 12374283
Fatma KAYA 47755840
Hasan KAYA 12369167
Remzi KAYA 40690993
Neslihan KAYA 43288787
Behiye KAYA 13958291
Ömer Faruk ERYOLDAŞ 38079623
Özgen POLAT 31878076
Harun Reşit OKYAY 35727238
Tuana HAYFAVİ 40848507
Orhan SÖNMEZSOY 44150716
Turgut IŞIK 30676593
Hüseyin TANRIVERDİ 45306068
Ata YILMAZ 32930529
Karar 2023/46 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181119
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
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|Önceki Kapanış
|: 7.222
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7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0328
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,8750
18:0529,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1435
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.685,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.685,34
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|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
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1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9113
|26,9140
|% -0,12
|
|Euro
|29,6355
|29,6666
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,2858
|34,4577
|% 0,39
|
|Frank
|30,7927
|30,9782
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1706
|7,2066
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|8,78
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|9,00
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.985
|11.080
|-24,00
|
|Yarım
|5.497
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
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17:57
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG