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***ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

04.08.2023 22:22
***ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***ESCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 04.07.2023-01.08.2023 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 
Yatırımcı Ad-Soyad  MKK Sicil No 
İsmail KAYA  12374283 
Fatma KAYA  47755840 
Hasan KAYA  12369167 
Remzi KAYA  40690993 
Neslihan KAYA  43288787 
Behiye KAYA  13958291 
Ömer Faruk ERYOLDAŞ  38079623 
Özgen POLAT  31878076 
Harun Reşit OKYAY  35727238 
Tuana HAYFAVİ  40848507 
Orhan SÖNMEZSOY  44150716 
Turgut IŞIK  30676593 
Hüseyin TANRIVERDİ  45306068 
Ata YILMAZ  32930529 
Karar 2023/46 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181119


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Tam 10.985 11.080 -24,00  
Yarım 5.497 5.566 -12,00  
Çeyrek 2.748 2.783 -6,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,65 0,05  
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