***ESCAR* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.07.2021 17:45
***ESCAR******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'nun değerlendirildiği raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947000
BIST
17:571.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,77
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:578,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:5710,2902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:57504,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,03
|Açılış
|: 504,30
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:55
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.747.645
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|FADE
|22,20
|57.523.218
|% -6,01
|
|GARAN
|8,61
|1.483.660.747
|% -0,35
|
|THYAO
|13,96
|715.358.168
|% -1,13
|
|EREGL
|18,07
|493.382.472
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,22
|466.308.066
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,39
|463.647.271
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,22
|466.308.066
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.483.660.747
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,34
|131.621.945
|% 3,88
|
|TSKB
|1,29
|121.289.003
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|167.029.404
|% 2,11
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6919
|8,6957
|% 0,36
|
|Euro
|10,2817
|10,2891
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9514
|12,0114
|% -0,11
|
|Frank
|9,3531
|9,4094
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% 0,19
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,02
|
Seans Raporu
17:55
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
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17:59
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17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
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17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem