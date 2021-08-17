***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 40.000.000 17.518.803 12.426.215 0 1.458.237 72.443.069 143.846.324 143.846.324Transferler72.443.069 -72.443.069 0 0Dönem Karı (Zararı)11.818.234 11.818.234 11.818.234Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.726.851 51.125 60.777.976 60.777.976Sermaye Avansı6.057.800 6.057.800 6.057.800Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.428.918 -3.428.918 -3.428.918Dönem Sonu Bakiyeler13 40.000.000 17.518.803 73.153.066 51.125 6.057.800 70.472.388 11.818.234 219.071.416 219.071.416Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717Transferler24.684 81.597.536 -81.622.220 0 0Dönem Karı (Zararı)598.969.368 598.969.368 598.969.368Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)594.340.343 140.455 -28.435.345 566.045.453 566.045.453Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-331.264.469 -331.264.469 -331.264.469Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.526.274 -1.526.274 -1.526.274Dönem Sonu Bakiyeler13 64.000.000 177.664.779 0 776.254.502 135.209 -28.435.345 24.684 -180.720.818 598.969.368 1.407.892.379 1.407.892.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-731.638.846 -49.505.441Dönem Karı (Zararı)598.969.368 11.818.234Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)598.969.368 11.818.234Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.225.320.548 -53.766.152Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 9.970.015 1.854.050Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler237.382 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 237.382 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.180.674 -353.684Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -2.110.357 -321.689Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 -70.317 -31.995Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-331.264.469 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-378.160.379 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-28.435.345 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-349.725.034 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -116.246.411 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-407.676.012 -55.266.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-107.260.907 -7.880.047Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.931.402 -6.801.556İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.931.402 -6.801.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-371.906 229.507İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-371.906 229.507Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.645.874 -269.822Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.378.105 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-87.295.699 -5.940.200İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-88.143.344 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)847.645 -5.940.200Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)387.379 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.786.451 4.902.024İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.786.451 4.902.024Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)723.930 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.827.429 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.475.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.648.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-733.612.087 -49.827.965Ödenen Temettüler0 0Alınan Faiz17 2.110.357 321.689Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -137.116 835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.155.707 -56.934.743Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri50.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.243 965.775Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 79.243 965.775Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.758.676 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -65.758.676 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.526.274 -57.900.518FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI633.678.529 114.066.224Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.169.416 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri459.376.952 133.682.466Kredilerden Nakit Girişleri459.376.952 133.682.466Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -10.773.287Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -10.773.287İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış229.441.445Ödenen Faiz17 -39.970.452 -8.842.955YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-165.116.024 7.626.040NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-165.116.024 7.626.040DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ189.344.384 78.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.228.360 7.704.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24.228.360 189.344.383Ticari Alacaklar27.570.345 12.640.619İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.570.345 12.640.619Diğer Alacaklar380.303 8.187İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 210 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar380.093 8.187Stoklar16.478.187 22.124.061Peşin Ödenmiş Giderler12.381.407 3.302İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.381.407 3.302Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 137.116Diğer Dönen Varlıklar59.155.821 40.680.073İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 59.155.821 40.680.073ARA TOPLAM140.331.539 264.800.625TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR140.331.539 264.800.625DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 50.000Diğer Finansal Yatırımlar0 50.000Diğer Alacaklar0 6.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 6.143Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 0 1.600.000Maddi Duran Varlıklar2.376.238.013 967.102.015Arazi ve Arsalar7 142.796.000 54.613.840Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7 2.232.206.188 911.714.099Mobilya ve Demirbaşlar7 1.235.825 774.076Maddi Olmayan Duran Varlıklar152.220 237.412Diğer Haklar8 152.220 237.412TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.376.390.233 968.995.570TOPLAM VARLIKLAR2.516.721.772 1.233.796.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar108.834 14.346İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar108.834 14.346Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 108.834 14.346Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları159.756.365 81.087.560İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları159.756.365 81.087.560Banka Kredileri5 159.756.365 81.087.560Ticari Borçlar15.603.295 102.977.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 13.344.063 101.487.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.259.232 1.489.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar477.055 89.676Diğer Borçlar242.245.518 17.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 229.441.655 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.803.863 17.412Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.668.480 12.944.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.668.480 12.944.550Kısa Vadeli Karşılıklar98.166 19.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 98.166 19.118Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.142.788 494.469İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 7.142.788 494.469ARA TOPLAM439.100.501 197.644.260TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER439.100.501 197.644.260UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar650.367.139 309.723.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar650.367.139 309.723.932Banka Kredileri5 650.367.139 309.723.932Uzun Vadeli Karşılıklar21.589 43.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 21.589 43.474Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 19.340.164 135.546.812TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER669.728.892 445.314.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.108.829.393 642.958.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.407.892.379 590.837.717Ödenmiş Sermaye13 64.000.000 64.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları13 177.664.779 177.664.779Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 15.169.416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)776.389.711 181.908.913Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)776.389.711 181.908.913Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 776.254.502 181.914.159Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 135.209 -5.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28.435.345 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-28.435.345 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -28.435.345 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.684 0Diğer Kısıtlanmış Yedekler24.684 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-180.720.818 70.472.389Net Dönem Karı veya Zararı598.969.368 81.622.220TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.407.892.379 590.837.717TOPLAM KAYNAKLAR2.516.721.772 1.233.796.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat103.378.132 51.756.406 62.473.193 41.256.393Satışların Maliyeti-43.182.919 -9.944.347 -26.226.727 -5.693.309TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.195.213 41.812.059 36.246.466 35.563.084BRÜT KAR (ZARAR)60.195.213 41.812.059 36.246.466 35.563.084Genel Yönetim Giderleri14 -3.779.192 -1.076.003 -1.280.832 -524.219Pazarlama Giderleri0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 63.423.027 707.427 20.915.585 409.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -15.494.644 -288.050 -7.866.951 1.320.784ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)104.344.404 41.155.433 48.014.268 36.769.028Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 662.558.666 11.011.986 30.044.994 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -13.791.062 -15.193 541.905 -15.193FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)753.112.008 52.152.226 78.601.167 36.753.835Finansman Gelirleri17 22.968.363 321.689 13.534.902 123.864Finansman Giderleri17 -180.138.386 -41.373.686 -75.906.985 -20.596.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)595.941.985 11.100.229 16.229.084 16.280.943Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.027.383 718.005 -3.890.343 1.894.310Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 3.027.383 718.005 -3.890.343 1.894.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)598.969.368 11.818.234 12.338.741 18.175.253DÖNEM KARI (ZARARI)598.969.368 11.818.234 12.338.741 18.175.253Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları598.969.368 11.818.234 12.338.741 18.175.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar594.479.112 60.777.976 416.758.073 17.666.478Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)594.340.343 77.854.937 416.675.564 22.583.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 180.219 51.125 107.154 51.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergileri (Gideri) Geliri-41.450 -17.128.086 -24.645 -4.968.433Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28.435.345 0 3.235.483 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36.929.019