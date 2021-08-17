***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 22:56
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 40.000.000 17.518.803 12.426.215 0 1.458.237 72.443.069 143.846.324 143.846.324
Transferler
72.443.069 -72.443.069 0 0
Dönem Karı (Zararı)
11.818.234 11.818.234 11.818.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.726.851 51.125 60.777.976 60.777.976
Sermaye Avansı
6.057.800 6.057.800 6.057.800
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.428.918 -3.428.918 -3.428.918
Dönem Sonu Bakiyeler
13 40.000.000 17.518.803 73.153.066 51.125 6.057.800 70.472.388 11.818.234 219.071.416 219.071.416
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717
Transferler
24.684 81.597.536 -81.622.220 0 0
Dönem Karı (Zararı)
598.969.368 598.969.368 598.969.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
594.340.343 140.455 -28.435.345 566.045.453 566.045.453
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-331.264.469 -331.264.469 -331.264.469
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.526.274 -1.526.274 -1.526.274
Dönem Sonu Bakiyeler
13 64.000.000 177.664.779 0 776.254.502 135.209 -28.435.345 24.684 -180.720.818 598.969.368 1.407.892.379 1.407.892.379
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-731.638.846 -49.505.441
Dönem Karı (Zararı)
598.969.368 11.818.234
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
598.969.368 11.818.234
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.225.320.548 -53.766.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 9.970.015 1.854.050
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
237.382 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 237.382 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.180.674 -353.684
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.110.357 -321.689
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -70.317 -31.995
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-331.264.469 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-378.160.379 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-28.435.345 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-349.725.034 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -116.246.411 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-407.676.012 -55.266.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.260.907 -7.880.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.931.402 -6.801.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.931.402 -6.801.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-371.906 229.507
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-371.906 229.507
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.645.874 -269.822
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.378.105 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.295.699 -5.940.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.143.344 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
847.645 -5.940.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
387.379 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.786.451 4.902.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.786.451 4.902.024
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
723.930 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.827.429 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.475.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.648.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-733.612.087 -49.827.965
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
17 2.110.357 321.689
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -137.116 835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.155.707 -56.934.743
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
50.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.243 965.775
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 79.243 965.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.758.676 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -65.758.676 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.526.274 -57.900.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
633.678.529 114.066.224
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.169.416 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.376.952 133.682.466
Kredilerden Nakit Girişleri
459.376.952 133.682.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10.773.287
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10.773.287
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
229.441.445
Ödenen Faiz
17 -39.970.452 -8.842.955
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.116.024 7.626.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.116.024 7.626.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
189.344.384 78.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.228.360 7.704.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.228.360 189.344.383
Ticari Alacaklar
27.570.345 12.640.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.570.345 12.640.619
Diğer Alacaklar
380.303 8.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 210 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
380.093 8.187
Stoklar
16.478.187 22.124.061
Peşin Ödenmiş Giderler
12.381.407 3.302
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.381.407 3.302
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 137.116
Diğer Dönen Varlıklar
59.155.821 40.680.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 59.155.821 40.680.073
ARA TOPLAM
140.331.539 264.800.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.331.539 264.800.625
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 50.000
Diğer Finansal Yatırımlar
0 50.000
Diğer Alacaklar
0 6.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 6.143
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 0 1.600.000
Maddi Duran Varlıklar
2.376.238.013 967.102.015
Arazi ve Arsalar
7 142.796.000 54.613.840
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 2.232.206.188 911.714.099
Mobilya ve Demirbaşlar
7 1.235.825 774.076
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
152.220 237.412
Diğer Haklar
8 152.220 237.412
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.376.390.233 968.995.570
TOPLAM VARLIKLAR
2.516.721.772 1.233.796.195
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.834 14.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.834 14.346
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 108.834 14.346
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
159.756.365 81.087.560
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
159.756.365 81.087.560
Banka Kredileri
5 159.756.365 81.087.560
Ticari Borçlar
15.603.295 102.977.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 13.344.063 101.487.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.259.232 1.489.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
477.055 89.676
Diğer Borçlar
242.245.518 17.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 229.441.655 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.803.863 17.412
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.668.480 12.944.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.668.480 12.944.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.166 19.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 98.166 19.118
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.142.788 494.469
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 7.142.788 494.469
ARA TOPLAM
439.100.501 197.644.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.100.501 197.644.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
650.367.139 309.723.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
650.367.139 309.723.932
Banka Kredileri
5 650.367.139 309.723.932
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.589 43.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 21.589 43.474
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 19.340.164 135.546.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
669.728.892 445.314.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.108.829.393 642.958.478
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.407.892.379 590.837.717
Ödenmiş Sermaye
13 64.000.000 64.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
13 177.664.779 177.664.779
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 15.169.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
776.389.711 181.908.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
776.389.711 181.908.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 776.254.502 181.914.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 135.209 -5.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.435.345 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-28.435.345 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -28.435.345 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.684 0
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
24.684 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-180.720.818 70.472.389
Net Dönem Karı veya Zararı
598.969.368 81.622.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.407.892.379 590.837.717
TOPLAM KAYNAKLAR
2.516.721.772 1.233.796.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
103.378.132 51.756.406 62.473.193 41.256.393
Satışların Maliyeti
-43.182.919 -9.944.347 -26.226.727 -5.693.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.195.213 41.812.059 36.246.466 35.563.084
BRÜT KAR (ZARAR)
60.195.213 41.812.059 36.246.466 35.563.084
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.779.192 -1.076.003 -1.280.832 -524.219
Pazarlama Giderleri
0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 63.423.027 707.427 20.915.585 409.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -15.494.644 -288.050 -7.866.951 1.320.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.344.404 41.155.433 48.014.268 36.769.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 662.558.666 11.011.986 30.044.994 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -13.791.062 -15.193 541.905 -15.193
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
753.112.008 52.152.226 78.601.167 36.753.835
Finansman Gelirleri
17 22.968.363 321.689 13.534.902 123.864
Finansman Giderleri
17 -180.138.386 -41.373.686 -75.906.985 -20.596.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
595.941.985 11.100.229 16.229.084 16.280.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.027.383 718.005 -3.890.343 1.894.310
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.027.383 718.005 -3.890.343 1.894.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
598.969.368 11.818.234 12.338.741 18.175.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
598.969.368 11.818.234 12.338.741 18.175.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
598.969.368 11.818.234 12.338.741 18.175.253
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
594.479.112 60.777.976 416.758.073 17.666.478
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
594.340.343 77.854.937 416.675.564 22.583.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 180.219 51.125 107.154 51.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
i (Gideri) Geliri
-41.450 -17.128.086 -24.645 -4.968.433
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.435.345 0 3.235.483 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.929.019