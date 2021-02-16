***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön.Krl.Bşk - Cl Naturel Hayvancılık San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel 1 İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırRAGIP ALİ KILINÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.02.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırUĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim KomitesiZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiHİLAL ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910192BIST