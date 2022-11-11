***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:02
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079539
BIST
16:584.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 24,30
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:5818,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0438
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:5819,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2802
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:581.052,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.052,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:58
|AKENR
|4,40
|89.038.303
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|194.340.862
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.985.852
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.462.651
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|361.617.662
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.564.599
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.146.562
|% -9,95
|
|TURGG
|266,30
|36.939.565
|% -8,30
|
|ETILR
|9,53
|34.319.736
|% -4,60
|
|KZBGY
|17,55
|198.950.645
|% -4,41
|
|THYAO
|112,90
|7.241.957.611
|% -0,44
|
|EREGL
|37,22
|5.796.377.296
|% -0,85
|
|ASELS
|39,50
|5.205.413.433
|% 3,84
|
|PETKM
|14,43
|3.293.262.700
|% -0,35
|
|EKGYO
|5,33
|2.926.861.061
|% -0,93
|
|EKGYO
|5,33
|2.926.861.061
|% -0,93
|
|YKBNK
|9,75
|2.697.953.292
|% -0,20
|
|ODAS
|10,83
|2.739.616.940
|% 8,52
|
|SKBNK
|2,18
|568.866.380
|% -2,24
|
|PETKM
|14,43
|3.293.262.700
|% -0,35
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5280
|18,5337
|% 0,24
|
|Euro
|19,1145
|19,1320
|% 1,49
|
|Sterlin
|21,7844
|21,8937
|% 0,89
|
|Frank
|19,4803
|19,5976
|% 2,14
|
|Riyal
|4,9170
|4,9416
|% 0,28
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,96
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,24
|
|Cumhuriyet
|6.965
|7.071
|120,00
|
|Tam
|6.945
|7.068
|50,00
|
|Yarım
|3.373
|3.455
|24,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.727
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,01
|
|B. Petrol
|96,33
|96,33
|2,66
|