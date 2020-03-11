***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 -24.615 -24.615 -24.615Transferler-2.716.352 2.716.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 -15.469 -7.297.689 -4.415.341 -11.728.499 -11.728.499Dönem Karı (Zararı)-4.415.341 -4.415.341 -4.415.341Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.469 -7.297.689 -7.313.158 -7.313.158Sermaye Arttırımı727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341 4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 -3.043 -202.928 -205.971 -205.971Dönem Karı (Zararı)-202.928 -202.928 -202.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.043 -3.043 -3.043Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-314.279 -485.151Dönem Karı (Zararı)-202.928 -4.415.341Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 -202.928 -4.415.341Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-710.599 325.774Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21,22 242.147 305.323Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler259.352 351.497Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50 260.574 350.275Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.222 1.222Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-460.986 24.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 78.864 46.330Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50 -480.150 -21.668Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler50 -59.700 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.611 -11.791Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 13.807 -23.420Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -6.196 11.629Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler55 -316.852 -343.917Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-441.871 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler610.802 3.624.311Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -92.458 -79.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.436.001 -2.192.019Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 107.834 -35.175Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 16.433 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 2.238.868 -723.195Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 600.559 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.935.720 5.436.480Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29 -106.988 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.346.273 1.217.630Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-302.725 -465.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler27 -11.554 -19.895YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.830.937 -1.933.141Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları37 -1.099.398 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 3.544.350 -1.583.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 24.753 4.726Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21,22 -10.055 -354.559Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri54 371.287 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.501.985 2.169.398Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.374.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.286 359.059Kredilerden Nakit Girişleri23 7.286 359.059Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.035.977 -1.564.658Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23 -2.035.977 -1.564.658Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-473.294 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.673 -248.894NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.673 -248.894DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 33.686 282.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.359 33.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 48.359 33.686Finansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri30 0 0Ticari Alacaklar236.867 398.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 236.867 398.787Diğer Alacaklar789.510 1.539.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 669.271 921.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 120.239 617.350Stoklar13 76.343 182.955Peşin Ödenmiş Giderler15 307.083 323.516Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 516Diğer Dönen Varlıklar17 116.380 67.457ARA TOPLAM1.575.058 2.546.223Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar54 148.515 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.723.573 3.066.025DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.327.221 4.871.571Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar35 0 0Diğer Alacaklar0 686.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 686.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.400.000 3.400.000Maddi Duran Varlıklar20 752.957 1.112.703Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.780.797 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 2.447.409 1.372.890Şerefiye3 1.099.398 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.348.011 1.372.890Ertelenmiş Vergi Varlığı28 822.028 729.215TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.530.412 12.172.584TOPLAM VARLIKLAR12.253.985 15.238.609KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 434.790 547.289İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar434.790 547.289Banka Kredileri7.286 547.289Kiralama İşlemlerinden Borçlar427.504 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 30.765 961.048Ticari Borçlar9 492.776 776.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 10.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 492.776 765.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.407.234 806.675Diğer Borçlar5.326.438 7.726.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 4.646.264 7.726.180İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 680.174 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 251.515 358.503Kısa Vadeli Karşılıklar239.046 778.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 239.046 778.896Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 843.982 506.359ARA TOPLAM9.026.546 12.461.029TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.026.546 12.461.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 1.465.526 527.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.465.526 527.640Banka Kredileri26 0 527.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.465.526 0Uzun Vadeli Karşılıklar192.227 121.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 192.227 121.015Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü55 0 227.285Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 61.230 187.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.718.983 1.063.153TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.745.529 13.524.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.508.456 1.714.427Ödenmiş Sermaye34 12.352.370 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -89.205 -86.162Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.205 -86.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -89.205 -86.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -13.219.365 -8.804.024Net Dönem Karı veya Zararı56 -202.928 -4.415.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.508.456 1.714.427TOPLAM KAYNAKLAR12.253.985 15.238.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 4.014.484 5.201.762Satışların Maliyeti46 -2.897.973 -3.019.121TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.116.511 2.182.641BRÜT KAR (ZARAR)1.116.511 2.182.641Genel Yönetim Giderleri48 -2.257.279 -2.553.898Pazarlama Giderleri48 -9.483 -165.311Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 1.272.375 254.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -1.949.242 -1.444.065ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.827.118 -1.726.357Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 4.115.875 128.598Yatırım Faaliyetlerinden Giderler51 -1.745.650 -1.936.274FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)543.107 -3.534.033Finansman Gelirleri52 47.825 105.576Finansman Giderleri52 -1.110.712 -1.330.801SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-519.780 -4.759.258Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri316.852 343.917Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 316.852 343.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-202.928 -4.415.341DÖNEM KARI (ZARARI)-202.928 -4.415.341Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları57 -202.928 -4.415.341Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 -0,01650000 -0,35990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.044 -15.469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -3.902 -19.832Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler858 4.363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 858 4.363Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -7.297.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -8.199.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)52 0 -8.199.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 0 901.961DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.044 -7.313.158TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-205.972 -11.728.499Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-205.972 -11.728.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827195BIST