***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2021 12:27
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET HİLMİ SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.05.2021 26.6 A-B
İZZETTİN KAPLAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 13.83 A-B
SEYHAN ERİPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
İLHAN KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi 23.06.2021
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SEYHAN ERİPEK GENEL MÜDÜR Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979182
BIST
12:361.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 19,63
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
12:3612,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 7,41%
|| 0,8447
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:3613,8085
En Yüksek
|Değişim
|: 7,69%
|| 0,9860
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:36702,57
En Yüksek
|Değişim
|: 6,07%
|| 40,23
|Açılış
|: 702,57
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.715.534
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|144.888.338
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|31.276.026
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.712.140
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|52.343.069
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,33
|582.090.636
|% -9,86
|
|ADESE
|0,97
|97.379.483
|% -9,35
|
|KZBGY
|33,26
|19.796.940
|% -8,22
|
|MERCN
|10,25
|64.247.819
|% -7,82
|
|KRDMD
|8,70
|1.932.926.085
|% 4,57
|
|SISE
|11,83
|1.874.960.497
|% 5,53
|
|GARAN
|11,84
|1.541.648.568
|% -0,84
|
|EREGL
|23,08
|1.246.513.831
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,48
|792.144.965
|% -1,69
|
|YKBNK
|3,48
|792.144.965
|% -1,69
|
|KRDMD
|8,70
|1.932.926.085
|% 4,57
|
|ODAS
|1,58
|323.997.173
|% -3,66
|
|SISE
|11,83
|1.874.960.497
|% 5,53
|
|GARAN
|11,84
|1.541.648.568
|% -0,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1888
|12,2402
|% 7,31
|
|Euro
|13,7259
|13,8089
|% 7,69
|
|Sterlin
|16,2313
|16,3127
|% 6,57
|
|Frank
|13,0013
|13,0796
|% 6,76
|
|Riyal
|3,2325
|3,2487
|% 6,63
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-8,80
|
|Altın Gr.
|702
|703
|40,23
|
|Cumhuriyet
|4.615
|4.685
|266,00
|
|Tam
|4.612
|4.745
|298,40
|
|Yarım
|2.229
|2.295
|144,34
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|72,17
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,34
|9,35
|0,48
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-0,76
|