***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 10.929,8 217.933,78 10,71 0,55Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 9.991 110.217,17 5,41 0,28Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 3.405 103.821,84 5,1 0,26Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 5.224 57.255,04 2,81 0,14İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 7.309 54.159,69 2,66 0,14TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR- 4.910 97.361,1 4,78 0,24Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 5.455 129.888,11 6,38 0,33Haberleşme- 11.562 109.163,19 5,36 0,27DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 124.761 509.004,54 25,01 1,28Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 134.216 542.145,08 26,63 1,36Diğer Mali Kuruluşlar- 3.255 52.340,4 2,57 0,13Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.448 52.237,2 2,57 0,13DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 324.465,8 2.035.527,14 100 5,11B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 2.916.000 3.026.590,98 100 7,59Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 2.916.000 3.026.590,98 100 7,59C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 34.053.095,89 34.053.095,89 100 85,44Borsa Para Piyasası 741.149,53 741.149,53 100 1,86GRUP TOPLAMI- 34.794.245,42 34.794.245,42 100 87,3ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.034.711,22 39.856.363,54 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.856.363,54 % 0 % 100,46B. HAZIR DEĞERLER8.651,63 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.651,63 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)96.536,83 % 0 % 0,24a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar96.536,83 % 100 % 0,24Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.522,87 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-304.296,18 % 0 -% 0,77a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-24.596,13 % 8,08 -% 0,06c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-279.700,05 % 91,92 -% 0,7NET VARLIK DEĞERİ39.675.778,69 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9838 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21.05.2021 tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937400BIST