***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 10:49
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8461 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,42-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başınatföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883011
BIST
15:161.203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -8,05
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:167,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1273
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:169,3934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1293
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:16486,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,74
|Açılış
|: 486,23
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:14
|KARTN
|1.125,70
|1.228.139
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.295.747
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.949.619
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.532.253
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,23
|2.596.934.370
|% -3,98
|
|TSKB
|1,83
|2.376.270.480
|% 8,28
|
|AKBNK
|5,19
|679.574.876
|% -3,89
|
|VAKBN
|4,18
|587.473.291
|% -3,69
|
|SKBNK
|2,03
|574.009.356
|% 3,05
|
|TSKB
|1,83
|2.376.270.480
|% 8,28
|
|GARAN
|7,23
|2.596.934.370
|% -3,98
|
|SKBNK
|2,03
|574.009.356
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,29
|570.014.305
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,18
|587.473.291
|% -3,69
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9243
|7,9294
|% 1,49
|
|Euro
|9,3737
|9,3822
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,3667
|10,4187
|% 1,23
|
|Frank
|8,7177
|8,7702
|% 1,43
|
|Riyal
|2,1105
|2,1211
|% 1,62
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,87
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|15,70
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|7,60
|
|Çeyrek
|779
|797
|3,80
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:27XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 16, 995.00 milyon TL de
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, VAKBN
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 52 kaybederek (% -0.78 ) 1, 090
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, KAPLM, KONTR, IZFAS, KARTN, POLTK, MARTI, YAPRK, UZERB, AVHOL
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSGYO, KERVN, VANGD, AVOD, EGCYH, EGCYO, ETYAT, BRKO, FORMT, KATMR