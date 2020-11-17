***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 10:07
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Şirketimizin 16.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8594 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,65-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888812
BIST
11:251.278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -15,36
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:257,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:259,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:25469,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,49
|Açılış
|: 469,46
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,55
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:25
|SAFKR
|7,92
|4.967.107
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|14.686.639
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.216.909
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,75
|1.258.803.675
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,31
|472.887.745
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,90
|460.541.950
|% 0,53
|
|THYAO
|11,57
|336.207.746
|% -1,78
|
|YKBNK
|2,81
|314.787.788
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,90
|460.541.950
|% 0,53
|
|GARAN
|8,75
|1.258.803.675
|% -2,23
|
|YKBNK
|2,81
|314.787.788
|% -1,75
|
|KRDMD
|4,31
|472.887.745
|% -1,60
|
|BSOKE
|2,75
|184.431.897
|% 5,36
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7349
|7,7410
|% 0,44
|
|Euro
|9,1826
|9,1900
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1859
|10,2370
|% 0,42
|
|Frank
|8,4450
|8,4959
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0558
|2,0662
|% 0,30
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,09
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,23
|