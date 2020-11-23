***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin %100 bedelli sermaye artırımı ile 20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ne bildirilen 20.11.2020 tarih ve E.12233903-335.04.04-11811 sayılı yazılarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü çerçevesinde sermaye artırımı başvurumuzun olumsuz karşılandığı gerekçesi bildirilmiştir.Sayın ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889579BIST