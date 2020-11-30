***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 10:08
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
2611/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8666 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,74-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890471
BIST
10:161.309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -20,00
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:167,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:169,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:16448,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,35
|Açılış
|: 448,20
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|14.166.433
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|18.943.716
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|TSKB
|2,20
|99.189.831
|% -8,71
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|KLMSN
|19,19
|1.081.146
|% -7,38
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|GARAN
|8,98
|177.822.705
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,14
|153.337.744
|% -1,38
|
|PETKM
|4,18
|148.415.921
|% -1,18
|
|KRDMD
|5,06
|141.982.092
|% -1,94
|
|SISE
|6,70
|115.377.174
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,14
|153.337.744
|% -1,38
|
|TEKTU
|1,97
|101.411.983
|% -1,01
|
|TSKB
|2,20
|99.189.831
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,92
|112.927.025
|% -2,34
|
|ITTFH
|2,35
|87.190.959
|% -0,42
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8328
|7,8409
|% 0,35
|
|Euro
|9,3775
|9,3882
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,4398
|10,4921
|% 0,79
|
|Frank
|8,6525
|8,7047
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0855
|2,0959
|% 0,40
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-9,91
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,86
|