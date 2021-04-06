***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 11:39
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.93 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,55 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923712
BIST
14:171.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,62
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:178,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0455
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:179,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:17456,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 456,59
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:17
|CEOEM
|6,60
|38.331.859
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|122.917
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.909.987
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.558.804
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.200.028
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.467.494
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|816.363.768
|% 3,13
|
|BJKAS
|9,38
|714.044.358
|% 3,08
|
|GARAN
|6,74
|577.769.080
|% -0,74
|
|THYAO
|12,84
|576.459.802
|% 0,63
|
|KRDMD
|7,42
|538.963.180
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,98
|816.363.768
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,15
|241.088.430
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,15
|102.287.554
|% 1,77
|
|GARAN
|6,74
|577.769.080
|% -0,74
|
|TSKB
|1,37
|112.482.760
|% -0,72
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1690
|8,1737
|% 0,56
|
|Euro
|9,7137
|9,7318
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,2602
|11,3167
|% 0,42
|
|Frank
|8,7635
|8,8163
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1735
|2,1844
|% 0,52
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-9,18
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|13,39
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|6,47
|
|Çeyrek
|730
|747
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
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14:31SNPAM
Yüzde -9.07 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 137 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, SAHOL, GUBRF
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14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, KRDMD
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 09 kaybederek (% -0.99 ) 1, 211
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, MRSHL, KLMSN, UMPAS, NTGAZ, BRKO, MTRKS, FRIGO, GEDIK, FLAP