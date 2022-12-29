***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.12.2022 09:27
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/12/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091050
BIST
10:435.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,68
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:4318,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:4320,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0700
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0600
En Düşük
20,0100
10:431.087,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.087,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:43
|TERA
|17,71
|544.441
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|78.468.903
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|20.718.882
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|IZFAS
|5,04
|5.879.903
|% -5,44
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|ENKAI
|33,40
|1.253.240.983
|% 4,77
|
|THYAO
|139,90
|1.205.312.224
|% -0,14
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,48
|832.785.029
|% 2,31
|
|ASELS
|58,50
|628.488.437
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,24
|623.862.106
|% 0,98
|
|YKBNK
|11,89
|586.648.065
|% 2,59
|
|PETKM
|19,48
|832.785.029
|% 2,31
|
|ENKAI
|33,40
|1.253.240.983
|% 4,77
|
|TSKB
|4,31
|154.303.772
|% 1,17
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7151
|18,7256
|% 0,08
|
|Euro
|20,0400
|20,0500
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4427
|22,5553
|% 0,10
|
|Frank
|20,0902
|20,2112
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,05
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,54
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.337
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.553
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,94
|