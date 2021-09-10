***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2021 11:17
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963105
BIST
14:081.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.446
14:088,4183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:089,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0228
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
14:08485,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,79
|Açılış
|: 485,99
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:06
|YEOTK
|35,42
|54.294.764
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.009.944
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.691.291
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.781.266
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.332.410
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,50
|12.538.069
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|EUHOL
|3,12
|14.124.432
|% -5,45
|
|BRKO
|1,17
|925.928
|% -4,88
|
|GARAN
|9,64
|901.168.451
|% 0,84
|
|THYAO
|12,56
|338.475.807
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,54
|300.066.699
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,27
|262.752.321
|% -0,82
|
|FROTO
|173,90
|237.675.892
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,54
|300.066.699
|% -0,78
|
|GARAN
|9,64
|901.168.451
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,86
|85.737.812
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|262.752.321
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,72
|185.755.187
|% -0,35
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4168
|8,4193
|% -0,22
|
|Euro
|9,9639
|9,9689
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,6406
|11,6989
|% -0,02
|
|Frank
|9,1335
|9,1885
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% -0,24
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,75
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-6,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|-13,41
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-6,48
|
|Çeyrek
|774
|792
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|1,26
|
Seans Raporu
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