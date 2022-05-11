***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 12:04
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029129
BIST
13:452.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -13,41
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.472
13:4515,3336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0873
|Açılış
|: 15,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
13:4516,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1326
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
13:45914,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,67
|Açılış
|: 914,08
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,15
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler13:45
|ULUUN
|10,38
|70.317.939
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.052.992
|% 9,96
|
|ESCOM
|10,83
|29.496.609
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|13.280.102
|% 9,94
|
|MNDRS
|2,93
|22.937.713
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.581.917
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.579.487
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|764.008
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|132.448.367
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|25.636.786
|% -9,97
|
|THYAO
|42,26
|1.610.531.179
|% 0,14
|
|SISE
|19,98
|1.235.725.521
|% -0,30
|
|KRDMD
|16,54
|1.015.100.070
|% -0,18
|
|SAHOL
|20,76
|848.027.678
|% 1,27
|
|ASELS
|24,20
|793.686.486
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,74
|415.901.666
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,47
|379.784.934
|% -2,61
|
|DOHOL
|3,72
|309.121.147
|% -3,12
|
|PETKM
|10,30
|750.619.300
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,81
|326.922.267
|% -0,82
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3284
|15,3336
|% 0,57
|
|Euro
|16,1924
|16,2151
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,8898
|18,9845
|% 0,77
|
|Frank
|15,4278
|15,5208
|% 1,02
|
|Riyal
|4,0755
|4,0960
|% 0,43
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|14,23
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|9,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|2,47
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|1,19
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,24
|