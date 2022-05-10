***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Tarihi 07.06.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,5 - 2020 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2021 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,10 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Euro Yatırım 2021 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Euro Yatırım Gündem İlanı(07.06.2022 Olağan).pdf - İlan MetniEK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.06.2022 tarihinde saat:12.00 de yukarıdaki gündemleri görüşerek karara bağlamak üzere Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır.Olağan Genel Kurul İlan metni,bilgilendirme dokümanı ve SPK onaylı Esas Sözleşme Değişikliği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028482BIST