***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 18:08
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
1) 31.08.2022 tarihi itibariyle istifa eden Mustafa ŞAHİN'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket esas sözleşmesinin 9.maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere 23.09.2022 tarihinden itibaren 411******80 TC Kimlik numaralı Selina Özlem ŞAHİN'in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine
2) Selina Özlem ŞAHİN'in diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi ile birlikte MÜŞTEREK imza yetkisi verilmesine,
3) Keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065004
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
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|: 3.304
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3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4067
En Yüksek
|Değişim
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|: 18,5700
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18:0517,8454
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|: 18,0750
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|Önceki Kapanış
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17,8025
18:05972,96
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|: -1,11%
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|Açılış
|: 973,00
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
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989,43
En Düşük
970,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3966
|18,4067
|% 0,48
|
|Euro
|17,8315
|17,8454
|% -1,09
|
|Sterlin
|19,9382
|20,0382
|% -2,96
|
|Frank
|18,6932
|18,8058
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8775
|4,9019
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,37
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,89
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.644
|6.768
|6,00
|
|Yarım
|3.230
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,39
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-3,84
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Seans Raporu
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