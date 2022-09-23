***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.09.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında1) 31.08.2022 tarihi itibariyle istifa eden Mustafa ŞAHİN'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket esas sözleşmesinin 9.maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere 23.09.2022 tarihinden itibaren 411******80 TC Kimlik numaralı Selina Özlem ŞAHİN'in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine2) Selina Özlem ŞAHİN'in diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi ile birlikte MÜŞTEREK imza yetkisi verilmesine,3) Keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065004BIST