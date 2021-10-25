***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.10.2021 18:22
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket sermayemizin 300.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla 13.09.2021 tarihli 2021/12 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerlerine dair rapor yayımlanmıştır.
20.09.2021 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur. Bu defa raporda bazı güncellemeler yapılmış olup revize rapor ektedir.
Sermaye artışı ile ilgili SPK nezdindeki değerlendirme süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972255
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0353
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0640
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:05548,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -8,80
|Açılış
|: 548,15
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5424
|9,5492
|% -0,37
|
|Euro
|11,0602
|11,0732
|% -0,57
|
|Sterlin
|13,0904
|13,1561
|% -0,45
|
|Frank
|10,3067
|10,3688
|% -0,66
|
|Riyal
|2,5311
|2,5437
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-20,28
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
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17:57SARKY
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17:56KONTR
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