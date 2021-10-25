***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket sermayemizin 300.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla 13.09.2021 tarihli 2021/12 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerlerine dair rapor yayımlanmıştır.20.09.2021 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur. Bu defa raporda bazı güncellemeler yapılmış olup revize rapor ektedir.Sermaye artışı ile ilgili SPK nezdindeki değerlendirme süreci devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972255BIST