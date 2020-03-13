***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:11
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828227
BIST
11:0896.021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.381,46
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:086,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,2870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:087,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:08321,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,53
|Açılış
|: 321,89
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|CLEBI
|67,60
|1.393.709
|% 9,03
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|GOODY
|3,53
|5.341.548
|% 7,62
|
|AKGRT
|5,18
|1.739.953
|% -13,38
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|25,02
|334.989.775
|% 2,71
|
|THYAO
|8,84
|267.039.121
|% 4,25
|
|GARAN
|9,21
|193.742.526
|% 5,38
|
|YKBNK
|2,23
|106.697.954
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,05
|88.046.300
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,23
|106.697.954
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,18
|54.960.349
|% 2,61
|
|KRDMD
|2,05
|88.046.300
|% 2,50
|
|ODAS
|1,30
|55.303.986
|% -1,52
|
|TSKB
|0,96
|35.338.685
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8883
|7,9278
|% -0,29
|
|Frank
|6,6251
|6,6650
|% -0,57
|
|Riyal
|1,6699
|1,6783
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,32
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,69
|15,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,87
|34,87
|1,65
|